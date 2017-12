Higuita chora e admite uso de cocaína O veterano e folclórico goleiro colombiano René Higuita admitiu nesta quinta-feira ter usado cocaína por ?impulso do momento? e, entre lágrimas, disse estar arrependido. ?Não sou viciado?, garantiu quando se despedia de seus companheiros de clube, o Aucas do Equador. Segundo o jogador, a última vez que utilizou a droga foi no final de 2003. ?Deve ser resíduos não dissolvidos?. A admissão de Higuita descarta a realização da contraprova pela Federação Equatoriana, que estuda puni-lo por seis meses. Ele está suspenso preventivamente, após a divulgação na terça-feira do resultado do teste feito dia 24 de outubro. Mas anunciou que não vai se retirar dos gramados. ?Voltarei a treinar para ser melhor do que antes?. Polêmico jogador, Higuita defendeu a seleção colombiana nas copas do mundo de 1990 (Itália) e 1994 (Estados Unidos). Ele estava no time equatoriano desde fevereiro, destacando-se no campeonato nacional, e tinha contrato até 31 de dezembro. A direção do Aucas informou que rescindiu contrato com o goleiro.