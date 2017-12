Higuita suspenso 6 jogos por doping Saiu barato para o goleiro Higuita e ele foi suspenso por apenas seis jogos pela Federação Colombiana de Futebol, nesta quinta-feira, após ter sido flagrado no exame antidoping por uso de cocaína. A pena aplicada pela entidade é a mínima prevista no código de disciplina do futebol local. A substância foi detectada em teste feito pelo veterano atleta no jogo entre seu clube, o Deportivo Pereira, e o Deportivo Cali, no dia 1º de setembro pela Liga Profissional. Além da branda punição, ele terá de pagar uma multa de US$ 400 à entidade. Especula-se que o goleiro ingeriu a droga no dia 27 de agosto, dia em que completou 36 anos. ?Sou 100% inocente. Quando todo esse processo terminar vou vir a público explicar tudo isso?, disse ?El Loco?, como é chamado carinhosamente pelos torcedores. O goleiro soube da sentença após sair da missa, na catedral da cidade de Pereira, a 360 quilômetros de Bogotá. ?Jamais pensei em parar de jogar e agora tenho ainda mais vontade do que nunca. Estou acostumado a crescer nas dificuldades e o que está acontecendo comigo é uma benção de Deus?, garantiu.