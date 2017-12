Hino embala treino da Portuguesa A semana decisiva para a Portuguesa dentro do Campeonato Brasileiro da Série B começou nesta terça-feira dentro do esperado "clima de decisão" pedido pelo técnico Giba, que optou por deixar o elenco treinando no Canindé. O feriado levou muitos associados ao clube e às arquibancadas enfeitadas com faixas e bandeiras. O time treinou ao som do hino do clube, uma situação inusitada antes do jogo decisivo contra o Náutico, sábado à tarde, pela penúltima rodada do quadrangular. "Aprovo esta participação da torcida, porque também aumenta o respeito de nossos jogadores para com o patrimônio do clube. É uma maneira de aumentar, com naturalidade, a nossa responsabilidade diante de toda a coletividade da Lusa", comentou o técnico Giba, um dos idealizadores desta "casa portuguesa". Pela manhã, houve um treino físico-técnico. Os jogadores voltaram a campo à tarde para um técnico-tático. Depois todos foram liberados, ganhando a folga nesta quarta-feira cedo. "Ficamos presos praticamente quase semanas concentrados lá em Itu. Então achei melhor dar um dia de descanso para eles, aproveitando o feriado e a oportunidade de ficar com suas famílias", justificou o técnico. A diretoria também está estudando uma maneira de receber com segurança e carinho a imprensa ao Canindé. Tudo por causa dos incidentes ocorridos no último jogo em casa, quando vários jornalistas foram agredidos e insultados. "Foi uma ação isolada, de um grupo de torcedores, mas que não vai se repetir jamais aqui no clube. Devemos uma desculpa à imprensa e, humildemente, vamos fazer isso no momento certo", prometeu o diretor de futebol, Fernando Gomes. Com cinco pontos, a Portuguesa é terceira colocada no quadrangular antes dos dois jogos finais, diante do Náutico, em casa, e Santa Cruz, em Recife. O time será definido somente na véspera do jogo, mas são dadas como certas as voltas do meia Cléber, artilheiro com 13 gols, e do atacante Celsinho. Ambos cumpriram suspensão automática devido suas expulsões no primeiro confronto com o Grêmio. Com os titulares de volta, a dúvida fica para saber qual volante deixará o meio de campo que terá a presença de Leandro Amaral, atuando um pouco mais recuado. Celsinho atuará no ataque ao lado do angolano Johnson.