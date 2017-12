Hino Nacional deixa time e torcida mudos Brasil x Uruguai, nesta quarta-feira à noite, no Pinheirão, em Curitiba, teve de tudo. De quebra de recorde mundial de abdominais a uma versão estranha do Hino Nacional, interpretado por Ellisana Gazda Kühn, professora de música e mulher do tenente Paulo Kühn, maestro da banda da Polícia Militar. Mas o hino começou de forma estranha, com letra e melodias diferentes. Perfilados no campo, os jogadores brasileiros se entreolhavam sem entender nada, como se não acreditassem no que ouviam. Momentos depois, alívio no gramado e nas arquibancadas, quando Ellisana começou a cantar o hino com a letra conhecida. Segundo o maestro Paulo Kühn, apesar do espanto geral, a versão cantada existe e é regulamentada por lei. É conhecida como o Hino dos Pracinhas por ser bastante entoada nos quartéis. Havia até o aviso de que um disco voador aterrissaria no intervalo da partida. No mês passado, o prefeito de Bocaiúva do Sul, Elcio Berti, havia anunciado que alienígenas pretendiam pousar com sua nave no gramado. Berti ficou famoso até no exterior ao anunciar a construção de um OVNIporto em sua cidade. Para isso, chegou a proibir que os habitantes de Bocaiúva do Sul utilizassem métodos de controle de natalidade, com o objetivo declarado de aumentar a população para ter acesso a mais recursos federais. Berti voltou atrás na promessa depois de uma conversa com o presidente da Federação de Futebol do Paraná, Onaireves Moura. ?O pouso foi cancelado?, anunciou Berti, atribuindo a decisão ao receio de Moura de que ?algum jogador da seleção brasileira fosse capturado pelos visitantes?. Às 19 horas, muitos torcedores já se encaminhavam para o estádio, exibindo camisas de times do Paraná, do Corinthians, Santos, Palmeiras, Vasco e até da Portuguesa. ?Não torço pela Portuguesa, mas tenho simpatia por eles. Ganhei essa camisa de um sobrinho?, contou Jorge Silveira, de 52 anos. A segurança dos 31 mil torcedores era garantida por 600 policiais, 500 dentro do estádio. Segundo o tenente-coronel Pirolo, nos clássicos do Paraná, o efetivo é de 250 policiais. Enquanto o jogo não começava, os torcedores puderam acompanhar uma façanha. O paranaense Edmar Freitas quebrou seu próprio recorde mundial de abdominais, com 133.986 exercícios em 30 horas. Em março de 2002, ele fez 111 mil abdominais em 24 horas.