Hipismo: brasileiros vão mal na Espanha Os cavaleiros brasileiros Rodrigo Pessoa, Keri Potter Pessoa e Bernardo Resende Alves tiveram uma participação discreta no Grande Prêmio da Espanha de hipismo, disputado neste domingo. Bernardo Alves, montando Topic Van´t Voorhof, ficou em quinto lugar. Keri Potter Pessoa, com Rockford, terminou em oitavo, uma posição à frente do marido Rodrigo Pessoa, com a égua Sigane. O vencedor foi o alemão Ludger Beerbaum, que montou Gladdys S.