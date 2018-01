Hipócritas

A análise de erros e acertos das equipes ficou em segundo plano. A discussão técnica foi para o banco de reservas, e no lugar dela entraram as lambanças dos apitadores e, sobretudo, um hipotético plano para dar o título ao Corinthians e prejudicar os demais, em especial o Atlético-MG. Ao invés de destrincharem méritos e falhas dos concorrentes da Série A, o mundo da bola e seus personagens se escudam numa suposta tramoia para beneficiar um só, e com motivos ignorados.

Os juízes têm errado – e muito. Decisões deles influenciam resultados e a classificação do campeonato nacional de 2015 – como em todos os anos e desde que cada um de nós se conhece por gente, independentemente da idade que tenhamos. Há muita incompetência e presunção de suas senhorias. Fatos evidentes. E nenhuma comprovação de má fé, declarada ou obscura.

Apenas referências soltas aqui e ali, e estas são tão ou mais maléficas do que as escorregadas dos árbitros. Pois corroem, estimulam rivalidade, atiçam ódio. E ódio é sentimento de que o Brasil de hoje parece saturado, e não se sabe em que pode desaguar.

O Corinthians ganhou pontos por causa de interpretações atrapalhadas, com um detalhe: mais do que outras equipes, mas não foi o único. Todas contam com algum (ou vários) episódios em que tiraram proveito de um pênalti ignorado, de um gol adversário mal anulado, de uma expulsão. Episódios que ocorrem desde sempre.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A diferença de agora está na velocidade com que as teorias de conspiração se expandem e na intensidade das reações de torcedores, por causa da proliferação imediata dos tuíters e feices da vida. E disso se aproveitam dirigentes para fazer média, para jogar para a torcida e, eventualmente, até para rasgos de sinceridade com desabafos simples.

A hipocrisia está no fato de que um presidente chame árbitros de vagabundos, safados ou mande entregar a taça para o Corinthians – e pare por aí. Ora, se realmente o sujeito sabe de falcatruas, de arranjos de gabinetes que denuncie sem meios-termos. Se conhece campanhas para ajudar um clube que venha a público e desmascare os corruptos, os mal-intencionados. Será um serviço e tanto para o futebol.

Não vale a desculpa de que não há como provar. Quem trabalha com os bastidores entende dos atalhos, foi instruído a respeito de como as coisas funcionam. Raros os ingênuos, neófitos e desavisados. A questão é: quem romperá o círculo vicioso? Qual o herói que desencadeará o efeito dominó? Ou, mais claramente, quem não tem telhado de vidros nesse mundinho?

Por que executivos de clubes chiam com voracidade, babam fel em erros contra seus times e não dão um pio se ganham troféu com gol impedido, se evitam quedas em tribunais, se mudam regulamentos em cima da hora? Você já viu um presidente vir a público e falar: “Puxa, aquele gol deles anulado era normal”? Ou o técnico mandar o atacante avisar o juiz de que o pênalti em seu favor não era, porque ele tropeçou ou fingiu ou só caiu? Não, né?

Dirigentes fariam um bem danado para a credibilidade do negócio se se unissem e fossem à CBF pedir mudanças no sistema de arbitragem e colocassem profissionais. Ou, melhor: se derrubassem a estrutura da entidade, a começar pela troca de um comando maior desgastado, que sequer aparece em público.

Isso dá trabalho e significa mexer em vespeiro – dos quais são integrantes. Daí esbravejam, dão shows de grosseria, porém não movem uma palha para o aperfeiçoamento e a transparência das competições. E o torcedor, coitado, aceita tudo.