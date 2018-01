Hiroshi aumenta o placar no Morumbi O atacante Sandro Hiroshi aumentou o placar para o São Paulo contra o Ituano para 4 a 0, nesta quinta-feira, após chute forte de pé direito na entrada da grande área, e praticamente garantiu o título do Supercampeonato Paulista para a equipe do Morumbi, aos 27 minutos do primeiro tempo.