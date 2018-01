Hiroshi: quase pronto para voltar A história de Sandro Hiroshi no São Paulo é repleta de momentos difíceis e poucas glórias. Em pouco mais de dois anos de clube, o jogador ficou afastado por seis meses, em dois períodos diferentes - suspenso por adulteração da data de nascimento e por contusão. Agora, está novamente prestes a ter condições de retornar ao grupo. E quer pensar exclusivamente no futuro. Leia mais no Jornal da Tarde