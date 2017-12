Hislop permanece como titular no gol de Trinidad e Tobago O técnico de Trinidad e Tobago, o holandês Leo Beenhakker, confirmou nesta terça-feira que o veterano goleiro Hislop será o titular na partida contra a Inglaterra, quinta-feira, em Nuremberg. "Ele certamente vai jogar, está em grande forma", disse o treinador. Hislop, de 36 anos, nasceu em Londres, filho de imigrantes de Trinidad e Tobago, e atua no West Ham. Um dos destaques da equipe no empate sem gols com a Suécia, na estréia, ele só jogou porque o titular, Kelvin Jack, sentiu uma contusão durante o aquecimento, momentos antes da partida. Jack não terá condições de atuar contra os ingleses, por isso Hislop jogará, apesar de ter sofrido uma pancada durante um treinamento. Desfalque certo é o zagueiro Avery John, que foi expulso no jogo contra a Suécia, e teve a suspensão por um jogo confirmada pela Fifa nesta terça-feira. Para o zagueiro Dennis Lawrence, de 2 metros de altura, a partida contra os ingleses vai muito além de um duelo de gigantes com o inglês Peter Crouch, dois centímetros mais baixo. "A Inglaterra tem outros bons jogadores que podem definir a partida", disse.