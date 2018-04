História de 'À Procura da Felicidade' inspira jovens da seleção sub-17

Com uma campanha em que começou com altos e baixos e terminou com um título, a seleção brasileira sub-17 celebra a conquista do Sul-Americano da categoria, disputado no Paraguai – foi a 11.ª taça brasileira, além de ter garantido mais uma vez a presença no Mundial do Chile, que será disputado em outubro. Além disso, os garotos do Brasil trazem na bagagem ensinamentos do campeonato e uma palestra que não sairá tão cedo da memória: uma conversa com o empresário americano Chris Gardner no hotel em Assunção.

A maioria da delegação brasileira simplesmente não reconheceria o empresário de vista. Mas afinal, quem era aquele sujeito que, de acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol, era “simples, acessível e solícito”? Bem, a história de Chris Gardner sim é bastante conhecida. Sua vida foi retratada no filme À Procura da Felicidade, de 2007, estrelado pelo ator americano Will Smith, que concorreu ao Oscar do ano como melhor ator.

Resumidamente, a história do filme mostra como Gardner saiu da condição de miséria em que vivia com o filho de 5 anos e se tornou em um dos homens de maior sucesso no mundo – ele é abandonado pela esposa, despejado, chega a dormir em banheiros públicos e no metrô com a criança, mas entra no mercado de Wall Street e se torna um corretor da bolsa de valores.

Voltando ao futebol, Gardner estava no Paraguai para uma série de palestras – ele ministra várias ao redor do mundo – e aceitou conversar com os garotos do Brasil antes do jogo decisivo contra o Paraguai, pelo hexagonal final. Entre outros assuntos, o americano pediu para os meninos acreditarem sempre no Plano A, mensagem deixada por ele em seu livro, que inspirou o filme.

“Acreditem no Plano A de vocês. Trabalhem forte, todos os dias, não tem outra receita para o sucesso. O descanso é para os outros.”

Renan, volante e jogador do Corinthians, afirmou que a conversa mexeu com todos no grupo. “A palestra foi super importante, uma iniciativa muito bacana e que nos ajudou muito. Nós, que também viemos de família humilde, pudemos aprender ainda mais sobre a vida, sobre vencer os obstáculos. Nos fez entender mais o sentido de estar aqui com a Seleção, onde milhares queriam estar”, disse à agência de notícias Lancepress.

Coincidência ou não, o Brasil venceu os donos da casa naquela noite por 3 a 2 e, na rodada final, levou o título ao terminar na primeira colocação no hexagonal final com 9 pontos. Além da seleção brasileira, Argentina, Equador e Paraguai também se classificaram para o Mundial e se juntam ao Chile, que já estava garantido por ser a sede do torneio.

Confira abaixo todos os jogos da seleção brasileira no torneio.

Primeira fase

05/3 - Brasil 3 x 2 Colômbia

07/3 - Paraguai 2 x 2 Brasil

09/3 - Brasil 2 x 3 Venezuela

13/3 - Brasil 3 x 0 Peru

Hexagonal final

17/3 - Brasil 0 x 1 Argentina

20/3 - Brasil 2 x 1 Equador

23/3 - Uruguai 2 x 3 Brasil

26/3 - Paraguai 2 x 3 Brasil

29/3 - Brasil 0 x 1 Colômbia

Confira o trailer do filme À Procura da Felicidade disponibilizado pela Sony no Youtube