Histórias do esporte, por Juca Kfouri O jornalista Juca Kfouri dá mais uma contribuição à bibliografia esportiva do Brasil ao lançar amanhã "Meninos eu vi...", livro que reúne comentários, histórias e memórias de três décadas de profissão. Em 50 textos curtos, passeia entre mitos do futebol como Pelé, Garrincha, Zito, Ademir da Guia, com direito a traçar perfis de craques da crônica como Luiz Fernando Veríssimo e João Saldanha. O lançamento será na Livraria Cultura, Av. Paulista 2073, a partir das 18h30.