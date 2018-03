Hleb deve trocar Arsenal por Inter de Milão, diz empresário O meia-atacante do Arsenal Aleksander Hleb deve seguir os passos do francês Mathieu Flamini e deixar o Arsenal, de acordo com seu empresário. O jogador de 27 anos, de Belarus, ainda tem dois anos de contrato com o clube inglês e, apesar de ter recebido uma proposta de renovação, parece estar pronto para trocar o Arsenal pela Inter de Milão. "Aleksander está se preparando para fazer a mais séria e importante mudança de sua vida", disse o agente de Hleb, Nikolai Shpilevsky, ao jornal de Belarus Pressball, desta sexta-feira. "Ele está deixando o Arsenal, apesar de o clube desejar oferecer a ele um contrato de longa duração com melhores condições. Apenas o tempo dirá se sair será a decisão correta, mas agora não tem mais volta. Tudo será resolvido em duas semanas." O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, disse à Inter no mês passado que poderia denunciar o clube à Fifa após o técnico italiano Robert Mancini ter tido que sua equipe pretendia contratar Hleb. A saída de Hleb seria um grande baque para Wenger, que no início da semana já perdeu o volante Flamini para o Milan. (Reportagem de Martyn Herman)