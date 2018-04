Hodgson quer Inglaterra como favorita à Eurocopa

O técnico Roy Hodgson, da Inglaterra, mandou uma mensagem animada de ano novo para os torcedores ingleses, sedentos por títulos e boas campanhas, explicando que espera que sua equipe seja uma "séria candidata" ao título europeu em 2016.

No final de mais um ano frustrante para os ingleses no futebol, depois da rápida eliminação na Copa do Mundo, Hodgson estava animado sobre as promessas de melhoras depois da campanha no Mundial no Brasil.

"Estou ansioso para ver esse time se classificar para a Eurocopa na França em 2016", disse Hodgson ao site da Associação inglesa de futebol nesta segunda-feira ao refletir sobre o início com 100 por cento de aproveitamento no grupo das eliminatórias para a competição europeia.

"Quero continuar fazendo a minha parte para ajudar os jogadores no caminho em que eles estão -- o caminho para se tornarem melhores em cada aspecto do jogo e melhores em se tornar um time, que 2016 seja um sério candidato ao título na França".

Depois de fracassar na fase de grupos na Copa do Mundo, a jovem equipe de Hodgson mostrou sinais de desenvolvimento, ganhando todas as seis partidas - amistosos e eliminatórias para a Euro - na temporada até agora.

"Estou ansioso para os jogos que disputaremos e com esperança de continuar essa série de vitórias", disse Hodgson. "Também estou ansioso para ver o time se classificar para jogar a Eurocopa na França."

"Mais importante é que estou procurando melhorar constantemente para que sejamos uma equipe melhor no final de 2015 do que éramos no começo", comentou. "Somos uma boa equipe agora, mas queremos ser ainda melhores. A experiência que ganhamos no decorrer do ano irão nos ajudar - ensinando a equipe técnica e os jogadores", completou.