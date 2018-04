Hoffenheim supera o Frankfurt com gol de Roberto Firmino no fim

Com um gol do atacante brasileiro Roberto Firmino já aos 42 minutos do segundo tempo, o Hoffenheim ganhou em casa do Eintracht Frankfurt, por 3 a 2, nesta sexta-feira, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão.

Presente na última convocação da seleção brasileira, para os amistosos contra Turquia e Áustria em novembro, Roberto Firmino chegou ao seu quarto gol nesta edição do Campeonato Alemão. E, dessa vez, foi decisivo.

O Hoffenheim abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Volland aos 43 minutos. Já na segunda etapa, Aigner deixou tudo igual aos 13. Depois, Szalai voltou a colocar os donos da casa em vantagem aos 21, mas Seferovic empatou aos 32.

Aí, quando o jogo já caminhava para o empate, Roberto Firmino apareceu para definir o placar. Com isso, o Hoffenheim chegou aos 23 pontos, ultrapassou o próprio Eintracht Frankfurt, que ficou com 21, e subiu para o sétimo lugar.

A primeira posição do Campeonato Alemão é do Bayern de Munique, atual bicampeão nacional, que soma 36 pontos. O líder entra em campo neste sábado, quando visita o Augsburg, que faz ótima campanha e aparece em terceiro lugar.

Além de Augsburg x Bayern de Munique, mais cinco jogos acontecem neste sábado no Campeonato Alemão: Freiburg x Hamburgo, Hertha Berlin x Borussia Dortmund, Schalke x Colonia, Werder Bremen x Hannover e Mainz x Stuttgart.