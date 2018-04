Hoffenheim vence e se mantém na elite do Alemão

O duelo reunia o antepenúltimo colocado do Campeonato Alemão e o terceiro colocado da tabela da Segundona. Tratava-se da última chance do Hoffenheim de ser mantido na primeira divisão - o último e o penúltimo são rebaixados automaticamente. Para o Kaiserslautern, era a oportunidade de conquistar o retorno à elite do futebol nacional (os dois primeiros da segunda divisão garantem vaga direta no Alemão).

Depois de perder na ida, o Kaiserslautern foi para cima nesta segunda-feira, mas quem começou melhor foi o Hoffenheim, que chegou a perder um pênalti aos 28 minutos, com Salihovic. No fim do primeiro tempo, no entanto, Abraham marcou e diminuiu a esperança dos donos da casa.

O Kaiserslautern foi com tudo para o ataque na etapa final e chegou a empatar a partida aos 20 minutos. Baumjohann marcou e esperanças à torcida da casa, mas nove minutos depois Vestergaard fez o segundo dos visitantes e garantiu a vaga. Após o apito final, festa emocionada dos jogadores do Hoffenheim.