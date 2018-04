Hoffenheim vence na briga para escapar do rebaixamento

O duelo reúne o antepenúltimo colocado do Campeonato Alemão e o terceiro colocado da tabela da Segundona. Trata-se da última chance do Hoffenheim de ser mantido na primeira divisão - o último e o penúltimo são rebaixados automaticamente. Para o Kaiserslautern, é a oportunidade de conquistar o retorno à elite do futebol nacional (os dois primeiros da segunda divisão garantem vaga direta no Alemão).

Nesta disputa, o Hoffenheim levou a melhor no jogo de ida. Firmino, ex-Figueirense, foi o grande destaque da partida. Ele marcou duas vezes no primeiro tempo, aos 11 e aos 29 minutos, e deixou o time da casa em vantagem.

No segundo tempo, Idrissou diminuiu a vantagem do Kaiserslautern, aos 13. Mas os anfitriões garantiram a boa vantagem no duelo com gol de Schipplock, aos 22 minutos. A partida da volta está marcada para a próxima segunda-feira, na casa do Kaiserslautern.