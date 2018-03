Hoje é dia de decisões nos Estados Faltando apenas três dias para o início do Campeonato Brasileiro, que terá a bola rolando a partir de quarta-feira, os Estaduais, em sua maioria, vão definir os campeões na tarde deste domingo. Somente em dois Estados do País pode-se dizer que a decisão é surpreendente por seus finalistas: em São Paulo, que não conta com nenhum chamado grande - reúne São Caetano e Paulista, de Jundiaí - e em Goiás, que terá Vila Nova x Crac - a zebra foi a eliminação do Goiás. No restante do Brasil, nada de novo. Haverá aquelas finais previsíveis, com Ba-Vi em Salvador, Cruzeiro x Atlético em Belo Horizonte, Atle-Tiba em Curitiba... No Rio, Flamengo e Vasco fazem um clássico cheio de polêmicas e que deverá chamar grande atenção. Os dirigentes esperam mais de 70 mil pessoas no Maracanã e a maioria será de flamenguistas. O time da Gávea, que ganhou no domingo passado por 2 a 1, leva a vantagem do empate. Geninho, técnico do Vasco, pediu a seus jogadores que chutem o tornozelo do rival Felipe, irritando o adversário. Em campo, o clima promete ser tenso. O Cruzeiro tem tudo para começar 2004 do mesmo modo como iniciou 2003, ano mais vitorioso de sua história: sendo campeão. No primeiro confronto com o Atlético, há uma semana, o time do técnico PC Gusmão, que substituiu Vanderlei Luxemburgo, venceu por 3 a 1 e, hoje, pode perder por até um gol de diferença. O atleticano Paulo Bonamigo, no entanto, acha possível reverter a vantagem do rival. Em Curitiba, o Coritiba tenta amenizar a dor da eliminação na Copa Libertadores da América com o título paranaense. A equipe necessita do empate diante do Atlético. Na Bahia, o Vitória, de Vampeta, Edílson e companhia, joga pelo empate contra o rival Bahia. No primeiro confronto, houve empate por 1 a 1. O campeão, no entanto, não poderá comemorar muito. A decisão pode ir para o tapetão. Os tribunais também podem decidir o vencedor do Campeonato Pernambucano, que terá Santa Cruz x Náutico. O Santa Cruz pode perder por até um gol. Em Goiânia, o ex-atacante Evair, ídolo dos palmeirenses, luta para conquistar seu primeiro título como treinador, dirigindo o Vila Nova, que enfrenta o surpreendente Crac, algoz do Goiás.