Hoje é dia de lotar o Parque Antártica Enquanto Corinthians e São Paulo não conseguem atrair em média nem 10 mil torcedores em seus jogos na Série A do Brasileiro, o Parque Antártica está ficando pequeno para as partidas do Palmeiras na Segundona. ?Tenho percebido que muitos palmeirenses levantaram do sofá para ir ao estádio. A Série B deixou a torcida muito mais fanática e, até certo ponto, participativa. A maioria não está comparecendo aos jogos pelos jogadores, mas pela camisa?, afirma Isidoro Lopreto, proprietário do Parque Antárctica Bar, um dos cinco postos oficiais de venda de ingressos de partidas do Palmeiras. Leia mais no Jornal da Tarde