Hoje, o Bragantino é uma lembrança Campeão paulista de 1990, vice-campeão brasileiro de 1991, o Bragantino, do então emergente técnico Vanderlei Luxemburgo, está na mira da Justiça. O empresário Moufid Doher, ex-dirigente do clube, apresentou uma série de documentos ao Ministério Público apontando irregularidades no Bragantino. Desde cópias de atas das reuniões e ações judiciais contra o clube movidas por jogadores a fotos do Estádio Marcelo Stefani abandonado.