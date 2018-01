Holanda abre vantagem no Grupo 1 Com um gol do atacante Van Nilsterooy, a Holanda venceu a Armênia por 1 a 0, neste sábado, e ficou muito perto de retornar à disputa de uma Copa do Mundo depois de oito anos. O time laranja é líder do Grupo 1 com 25 pontos e foi beneficiado com a derrota da República Checa para a Romênia por 2 a 0. Agora, os romenos são vice-líderes com 22, mas têm dois jogos a mais que os holandeses e os checos, que vêm em terceiro com 21.