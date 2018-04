Holanda anuncia amistosos contra Espanha e EUA

A seleção da Holanda anunciou nesta segunda-feira que disputará amistosos contra a Espanha e Estados Unidos em 2015. As duas partidas serão realizadas na capital holandesa, na Amsterdã Arena.

O amistoso com os espanhóis será o segundo jogo do ano da Holanda, no dia 31 de março - três dias antes, o adversário será a Turquia, também em casa, mas sem local confirmado ainda. Poderá ser a chance da Espanha devolver a goleada de 5 a 1 sofrida na Copa do Mundo. O revés contribuiu para sua eliminação precoce no Brasil.

A outra partida confirmada nesta segunda será contra os Estados Unidos, do técnico Jürgen Klinsmann, no dia 5 de junho. Terceira colocada na Copa, a Holanda fará ao menos mais dois amistosos em 2015, em novembro. Nem os adversários e nem as datas estão confirmadas.