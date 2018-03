Holanda anuncia lista de jogadores para Eurocopa de 2008

O técnico Marco van Basten anunciou nesta quarta-feira os 23 jogadores que vão defender a Holanda na Eurocopa, que acontecerá entre os dias 7 e 29 de junho na Áustria e na Suíça. Um dos destaques da relação é o goleiro Edwin van der Sar, herói do título da Liga dos Campeões da Europa conquistado pelo Manchester United (ING). A lista conta com jogadores que disputaram a última Copa do Mundo na Alemanha (2006), como os atacantes Dirk Kuyt, do Liverpool (ING), e Ruud van Nistelrooy, do Real Madrid (ESP). O zagueiro Khalid Boulahrouz, do Sevilla (ESP), foi o último jogador a ser cortado por van Basten. No domingo, o técnico já havia anunciado a dispensa do meio-campo Denny Landzaat, do Feyenoord (HOL), e do goleiro Sander Boschker, do Twente (HOL). CONFIRA A CONVOCAÇÃO COMPLETA: Goleiros: Edwin van der Sar (Manchester United/ING), Maarten Stekelenburg (Ajax/HOL), Henk Timmer (Feyenoord/HOL). Defensores: Wilfred Bouma (Aston Villa/ING), Tim de Cler (Feyenoord/HOL), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord/HOL), Johnny Heitinga (Ajax/HOL), Joris Mathijsen (Hamburgo/ALE), Mario Melchiot (Wigan/ING), André Ooijer (Blackburn/ING). Meio-campistas: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven/HOL), Orlando Engelaar (Twente/HOL), Nigel de Jong (Hamburgo/ALE), Wesley Sneijder (Real Madrid/ESP), Rafael van der Vaart (Hamburgo/ALE), Demy de Zeeuw (AZ Alkmaar/HOL). Atacantes: Ryan Babel (Liverpool/ING), Klaas Jan Huntelaar (Ajax/HOL), Dirk Kuyt (Liverpool/ING), Ruud van Nistelrooy (Real Madrid/ESP), Robin van Persie (Arsenal/ING), Arjen Robben (Real Madrid/ESP), Jan Vennegoor of Hesselink (Celtic/ESC).