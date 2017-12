Holanda arrasa Escócia e vai à Eurocopa A Holanda afastou a zebra e conseguiu sua vaga na Eurocopa de Portugal, que acontecerá em 2004. Com a goleada por 6 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira, em Amsterdã, a seleção holandesa se recuperou da derrota por 1 a 0 na partida de ida, no último sábado, e levou a melhor no duelo. A Rússia foi outra a confirmar o favoritismo, ganhando por 1 a 0 do País de Gales, em Cardiff. Letônia, Espanha e Croácia também garantiram classificação na repescagem. Como tinha perdido por 1 a 0 na Escócia, a Holanda entrou em campo ameaçada nesta quarta-feira. Mas a pressão logo acabou, assim que os gols começaram a sair. No primeiro tempo já estava 3 a 0, com gols de Sneijder, Ooijer e Nistelrooy. Na segunda etapa, Nilstelrooy marcou mais dois e Frank de Boer completou a goleada. A Rússia também tinha tropeçado no jogo de ida, em casa, quando empatou por 0 a 0. Assim, precisava de um bom resultado nesta quarta-feira, em Cardiff. E deu certo. Com o gol de Evseev aos 22 minutos do primeiro tempo, a seleção russa derrotou o País de Gales e se classificou. Assim, já estão definidos os 16 países que participarão da Eurocopa de 2004. Além dos que conseguiram a vaga na repescagem (Espanha, Holanda, Rússia, Letônia e Croácia), Portugal, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Itália, Suécia e Suíça estarão em campo na luta pelo título europeu.