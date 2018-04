Holanda bate Dinamarca e conquista o Europeu de Futebol Feminino em casa

A seleção holandesa feminina de futebol fez a festa da torcida neste domingo e conquistou o Campeonato Europeu da modalidade. Na 12.ª edição da competição, a equipe da casa acabou com a hegemonia da Alemanha e ficou com o troféu pela primeira vez ao bater na decisão a Dinamarca, por 4 a 2, na cidade de Enschede.

O título coroou o país por sua campanha em campo, mas também pela organização como sede do Europeu. A decisão deste domingo aconteceu em um Twente Stadium lotado, com mais de 28 mil pagantes. Fora da arena, milhares de holandeses se juntaram para acompanhar a partida nas ruas da cidade.

Em campo, a seleção da casa correspondeu e chegou ao título com 100% de aproveitamento, após seis partidas disputadas. Neste domingo, contou com grande atuação da atacante Miedema, autora de dois gols.

Apesar do triunfo da Holanda, foi a Dinamarca que saiu na frente na final. Logo aos cinco minutos, Nadia Nadim marcou de pênalti e calou momentaneamente o estádio. Miedema, no entanto, deixou tudo igual logo depois, aos nove minutos.

A virada holandesa veio aos 27, com Martens, mas a Dinamarca voltou a empatar cinco minutos depois, com Harder. Na etapa final, Spitse recolocou as donas da casa na frente. Com as visitantes pressionando, Miedema marcou aos 43 e garantiu o título.

Esta é a primeira vez desde 1993 que o título europeu não fica com a Alemanha. O país vinha de seis conquistas consecutivas - tem oito no total. Agora, a Holanda se tornou a quarta seleção a ter um troféu da competição, ao lado também de Noruega (dois títulos) e Suécia (um).