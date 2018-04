Holanda bate Escócia e termina Eliminatórias com 100%

A Holanda terminou sua participação nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2010 em grande estilo. Nesta quarta-feira, a equipe, já classificada para o Mundial da África do Sul, venceu a Escócia por 1 a 0, em partida realizada em Glasgow, e terminou sua participação no Grupo 9 do torneio classificatório com 24 pontos e 100% de aproveitamento.

O gol da vitória da Holanda foi marcado por Eljero Elia, aos 37 minutos do segundo tempo. E o triunfo holandês também foi comemorado pela Noruega. Afinal, o resultado, somado aos 2 a 1 sobre a Macedônia, deixou os noruegueses na briga por uma vaga na repescagem europeia da Copa do Mundo de 2010.

A vitória deixou a Noruega na segunda colocação do Grupo 9, com dez pontos. A Escócia terminou com a mesma pontuação, mas atrás nos critérios de desempate. Assim, a Noruega terá que aguardar até outubro para conhecer os times que vão participar da repescagem.