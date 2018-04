Holanda derrota Luxemburgo e se garante na Euro 2008

A seleção holandesa bateu neste sábado Luxemburgo por 1 a 0, em Roterdã, e garantiu matematicamente a segunda vaga do Grupo G das Eliminatórias à Eurocopa de 2008, na Áustria e Suíça. Apesar de dominarem as ações, os holandeses só marcaram o único gol da partida no estádio De Kuip aos 43 minutos de jogo, por meio do atacante Danny Koevermans. Ele balançou as redes após passe do meia Sneijder. O destaque de Luxemburgo - que só deu um chute a gol aos 44 minutos do segundo tempo - foi o goleiro Jonathan Joubert, com excelentes defesas. Koevermans ainda poderia ter marcado o segundo, mas a bola bateu na trave. A Holanda fica com os mesmos 26 pontos da Romênia - já classificada - e, como venceu neste sábado, carimba seu passaporte. A única que podia ameaçar era a Bulgária, mas a equipe tinha de superar a Eslovênia e torcer por dois tropeços dos holandeses.