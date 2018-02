Holanda diz estar pronta para a Suécia A Holanda contou com a colaboração da Alemanha, que perdeu para a República Checa (2 a 1), fez sua parte e se garantiu nas quartas-de-final da Eurocopa. Venceu a Letônia, por 3 a 0, resultado que não adiantaria se os alemães tivessem vencido. Os holandeses vão enfrentar na próxima fase a seleção da Suécia, sábado, em Faro. ?Sofremos, mas o nosso objetivo foi alcançado?, disse o atacante Van Nistelrooy, destaque da vitória holandesa ? marcou dois gols, tem quatro ao todo e divide a artilharia com Rooney, da Inglaterra. ?Foi um jogo um pouco diferente porque tínhamos de pensar ao mesmo tempo na Alemanha.? O primeiro gol da Holanda foi de pênalti, sofrido por Davids. Nistelrooy bateu com tranqüilidade, aos 27 minutos de jogo. Aos 35, mais uma vez o atacante deixou a sua marca, completando passe de cabeça de Cocu. O terceiro gol foi de Makaay, aos 39 minutos do segundo tempo. ?Fizemos a nossa parte. Agora vamos pensar na Suécia?, disse Nistelrooy.