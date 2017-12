Holanda e Costa do Marfim prometem ir ao ataque Holanda e Costa do Marfim, pelo menos nas palavras e escalações, prometem fazer um jogo ofensivo e de muitos gols nesta sexta-feira, em Stuttgart, a partir das 13 horas (de Brasília). Enquanto o técnico Marco van Basten manterá o esquema com três atacantes e garante que "jogará para ganhar", a costa do Marfim sabe da necessidade de vencer para manter as chances de classificação para a Copa. "Uma vitória será quase sinônimo de classificação", disse o lateral Van Bronkchorst - e na verdade será, se Sérvia e Montenegro não vencer a Argentina em Gelsenkirchen, no outro jogo do grupo, que será disputado três horas antes. "Seria muito arriscado ter de jogar para ganhar contra a Argentina", completou, em referência ao duelo da última rodada, em Frankfurt, na próxima quarta-feira. O jogador do Barcelona acredita que a necessidade de vencer que o adversário tem, por causa da derrota diante da Argentina na estréia, vai facilitar as coisas para sua equipe. "Eles vão ter que se abrir, e isso pode ser um presente para nós", explicou. Drogba, o astro da seleção africana, admite a situação complicada de sua seleção - "Estamos entre a espada e a parede", declarou -, mas diz que os jogadores vão fazer o possível para superar a frustração da estréia. "Pagamos caro por nossa inexperiência, mas sabemos que podemos lutar com os melhores de igual para igual", disse o jogador do Chelsea, que deve ganhar novo parceiro no ataque: Dindané, considerado a grande revelação do país nos últimos anos. Ficha técnica: Holanda x Costa do Marfim Holanda - Van der Sar; Heitinga, Ooijer, Mathijsen e Van Bronckhorst; Van Bommel, Sneijder e Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy e Robben. Técnico: Marco van Basten. Costa do Marfim: Tizie; Eboué, Meité, Kolo Touré e Boka; Yaya Touré, Zokora, Akalé e Kalou (Keita); Dindané e Drogba. Técnico: Henri Michel. Árbitro: Oscar Ruiz (Colômbia). Local: Gottlieb-Daimler-Stadion, em Stuttgart. Horário: 13 horas.