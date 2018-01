Holanda e Portugal estão perto da vaga A Holanda deve carimbar nesta quarta-feira seu passaporte para a Copa do Mundo 2006, em uma rodada das eliminatórias européias em que a seleção de Portugal, treinada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, também pode ficar com um pé na Alemanha. Os holandeses têm uma tarefa teoricamente fácil em Eindhoven contra a fraca Andorra e devem se tornar a terceira seleção européia a assegurar uma vaga na Copa, ao lado da anfitriã Alemanha e da Ucrânia, que garantiu sua participação no torneio com um empate no sábado em 1 a 1 contra a Geórgia. A classificação holandesa é dada como certa, pois a equipe ainda tem três jogos a serem disputados. O time lidera o Grupo 1 das eliminatórias européias com 25 pontos. A Romênia, que está em segundo lugar, com 22, tem apenas mais um jogo, no dia 8 de outubro contra a Finlândia, e não poderia mais superar os holandeses. A República Tcheca, que tem 21, assumirá a vice-liderança do grupo se bater a Armênia em casa. Os portugueses, que lideram o Grupo 3 como 23 pontos, também podem ficar muito perto da Copa do Mundo. Mas o time de Felipão tem uma difícil missão, pois vai a Moscou pegar a Rússia, que tem 18 pontos, mas perde a segunda posição para a Eslováquia no saldo de gols. De qualquer forma a situação de Portugal é bem confortável, pois a equipe disputará os últimos jogos em casa contra Liechtenstein e Letônia, adversária da Eslováquia nesta rodada. A situação é bem mais embolada no Grupo 4, cuja ponta é dividida por Suíça, República da Irlanda e França. Todas têm 13 pontos e estão separados na tabela, nessa ordem, apenas pelo saldo de gols. Israel vem logo abaixo, cmo 12 pontos, porém tem um jogo a mais. Os suíços têm tudo para sair bem posicionados da rodada, já que vão a Nicósia enfrentar o Chipre, que até agora só bateu as Ilhas Faroe nestas eliminatórias, enquanto franceses e irlandeses duelam em Dublin. Israel pega as Islas Faroe fora de casa. No Grupo 5, a líder Itália, que tem 14 pontos, não deve enfrentar muitas dificuldades em sua visita à Belarus. A Noruega, com dois pontos a menos, recebe a Escócia com a obrigação de ganhar. A Inglaterra é a segunda colocada do Grupo 6 com 19 pontos, dois a menos que a líder Polônia, que tem um jogo a mais. O "English Team" vai a Belfast pegar a Irlanda do Norte em um duelo britânico. Os poloneses recebem Gales em Varsóvia e não podem relaxar se quiserem manter a ponta. Já no Grupo 7 todas as atenções estarão concentradas no estádio Vicente Calderón, em Madri, onde a anfitriã e vice-líder Espanha receberá Sérvia e Montenegro, que está em primeiro lugar com dois pontos a mais (15 contra 13 dos espanhóis). Bósnia-Hezergóvina, que tem 10 pontos, jogará fora de casa contra a Lituânia, que tem 9. A Bélgica, com 8 pontos, pegará San Marino, que ainda não pontuou, em Antuérpia. Apesar da classificação antecipada da Ucrânia, o Grupo 2 ainda reserva fortes emoções para os torcedores. O foco agora está na disputa entre Turquia e Grécia. Depois de ficar em terceiro lugar na Copa 2002, os turcos querem voltar à principal competição do futebol mundial. Desta vez eles têm dois pontos de vantagem (17 a 15) sobre seus vizinhos gregos, mas uma partida a mais, e nada parece definido. Os dois times jogam fora de casa: a Turquia pega a Ucrânia e a Grécia enfrenta o Cazaquistão, que não fez nenhum ponto nestas eliminatórias. No Grupo 8, a Croácia, que tem 19 pontos, deve manter a liderança - e pode até aumentar sua vantagem -, pois enfrenta fora de casa o fraco time de Malta. Já a Suécia, que ocupa a vice-liderança com 18, enfrenta em Budapeste a Hungria, que tem 13. CONCACAF e ÁSIA - Mas não é só na Europa que a bola vai rolar nesta semana pelas eliminatórias. Além dos 24 jogos na Europa, serão disputadas três partidas na zona da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe) e uma na Ásia. Os Estados Unidos garantiram vaga para sua quinta Copa consecutiva ao vencer o México por 2 a 0. Os mexicanos, que estão em segundo lugar, têm uma nova chance contra o Panamá antes de enfrentar a Guatemala e Trinidad e Tobago. A Costa Rica espera assegurar pelo menos a terceira vaga da região da Concacaf com uma vitória sobre Trinidad e Tobago, antes de receber os Estados Unidos e visitar a Guatemala, que pega os americanos na quarta-feira. Na Ásia, onde Japão, Coréia do Sul, Irã e Arábia Saudita já estão classificados, Barein e Uzbequistão disputarão o jogo de volta para definir que time entrará em campo em novembro para enfrentar o quarto colocado da zona da Concacaf na repescagem por uma vaga no Mundial da Alemanha. Na partida de ida, os uzbeques ganharam por 1 a 0. CLASSIFICADOS - Nove países já têm vaga garantida na Copa 2006: Brasil, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Ucrânia, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Irã.