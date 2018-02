Holanda e Portugal jogam a semifinal A Holanda será o adversário de Portugal na primeira semifinal da Eurocopa, quarta-feira, em Lisboa. Neste sábado, a seleção laranja derrotou a Suécia nos pênaltis por 5 a 4, depois de 120 minutos sem gol. "Finalmente vencemos uma disputa de pênaltis. Foi o melhor momento da minha vida", disse o atacante Robben, responsável pela cobrança que garantiu a vitória. Os torcedores holandeses tinham motivo para ficar com medo quando o árbitro eslovaco Lubos Michel apitou o final da prorrogação. Nas últimas três edições da Eurocopa e na Copa de 98 a seleção havia sido eliminada nos pênaltis. Na primeira série, depois de três cobranças para cada lado a Holanda estava em vantagem graças ao erro de Ibrahimovic, que chutou por cima. Mas Cocu mandou o quarto pênalti na trave e tudo ficou igual. Na última rodada, a Suécia bateu primeiro e ficou em vantagem. A apreensão tomou conta dos torcedores holandeses. Se Makaay errasse, seria o fim. Mas o atacante bateu bem e empatou. Na sexta cobrança, Van der Sar pegou o chute de Mellberg. E Robben definiu. "Van der Sar fez uma defesa fantástica. Eu não podia perder a chance de garantir nossa vitória e bati com confiança." O jogo foi amarrado nos 90 minutos regulamentares, mas teve muita emoção na prorrogação. Logo aos três minutos, Robben acertou a trave. No segundo tempo, a Suécia esteve muito perto do gol duas vezes. Larsson mandou uma bomba no travessão e Ljungberg acertou o poste direito. "É duro perder nos pênaltis, mas estou orgulhoso dos meus jogadores. Eles fizeram uma grande partida contra um ótimo adversário", disse Tommy Soderberg, um dos treinadores suecos. O técnico holandês Dick Advocaat disse que sentiu "um grande alívio" com a vitória nos pênaltis. "Ganhamos na loteria." O atacante Ruud van Nistelrooy, que tem quatro gols e divide a artilharia com o inglês Rooney, está orgulhoso com a campanha holandesa. "É muito bom estar na semifinal." E ele vê um lado bom em enfrentar Portugal. "Eles jogam em casa, a pressão estará em cima deles. Podemos tirar proveito disso, mas precisaremos jogar melhor do que jogamos."