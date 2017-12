Holanda e Turquia em situação complicada A Escócia deixou a Holanda à beira do abismo na repescagem para a fase final da Eurocopa. Neste sábado, em Glasgow, a seleção dirigida pelo alemão Berti Vogts ganhou por 1 a 0. Na partida de volta, quarta-feira em Amsterdã, os holandeses terão de ganhar por dois gols de diferença para conseguir a classificação. O técnico Dick Advocaat anunciou que deixará o cargo se a equipe for eliminada. O resultado foi histórico para os escoceses. O país não comemorava uma vitória sobre a Holanda desde a Copa do Mundo de 1978, quando venceu por 3 a 2. O gol foi marcado pelo meia James McFadden aos 22 minutos do primeiro tempo, num chute que desviou em Frank de Boer e ?matou? o goleiro Van der Sar. No jogo de volta, a Holanda não terá o zagueiro Stam, suspenso. A Turquia também ficou em situação complicada. Jogando fora de casa, perdeu por 1 a 0 para a Letônia e agora precisa ganhar em Istambul por dois gols de vantagem para se classificar. O gol foi de Vespakovskis, aos 29 minutos da primeira etapa. O turco Emre Asik foi expulso. A Rússia jogou em casa e ficou no empate sem gols com o País de Gales. Para se classificar, precisará vencer o jogo de volta ou conseguir um empate com gols. O goleiro Ovchinikov e o meia Mostovoi terão de cumprir suspensão. Gales luta para se classificar para uma competição importante pela primeira vez desde a Copa de 1958. A Croácia jogou em casa contra a Eslovênia e empatou por 1 a 1. Prso colocou o time em vantagem e Siljak marcou para os visitantes. No jogo de volta, a Eslovênia jogará por um empate sem gols.