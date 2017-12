Holanda é única seleção do "grupo da morte" a vencer Duas seleções do grupo C da copa do Mundo, o apelidado "grupo da morte", Sérvia e Montenegro e Holanda tiveram resultados distintos em amistosos realizados neste sábado. Enquanto os sérvios não passaram de um magro empate de 1 a 1 contra o Uruguai - que perdeu sua vaga para o mundial para a Austrália -, a Holanda cumpriu bem seu papel de uma das favoritas ao título vencendo Camarões por 1 a 0. Em Belgrado, o meia-atacante Dejan Stankovic abriu o placar para a seleção da Sérvia e Montenegro, aos 18 minutos de partida. Porém, quando tudo se encaminhava para uma vitória da equipe da casa, Diego Godín empatou para o Uruguai, aos 36 do segundo tempo. A Holanda, em Roterdã, derrotou a seleção de Camarões com um gol do artilheiro Ruud Van Nistelrooy aos 23 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a vitória magra, o resultado - somando-se ao empate da Costa do Marfim contra a Suíça, também realizado neste sábado - mostra que a equipe treinada por Marco Van Basten tem grande chances em seu grupo da primeira fase, o tal "grupo da morte", com Sérvia e Montenegro, costa do Marfim e Argentina. Paraguai só empata com Dinamarca Também neste sábado, em Aarhus, na Dinamarca, o Paraguai não passou de um empate com a seleção local. O veterano atacante Cardozo abriu o marcador pela equipe guarani aos 20 minutos de partida. A Dinamarca chegou ao empate logo no início da segunda etapa, Tomasson marcou aos 6 minutos.