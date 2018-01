Holanda enfrenta Chipre em Eindhoven O jogo Holanda x Chipre, pelo Grupo 2, é o destaque da rodada desta quarta-feira das eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2002. Terceira colocada da chave, com 8 pontos em 5 jogos, a Holanda joga em Eindhoven com a obrigação de golear o adversário. Em Dublin, a Irlanda, líder do grupo com 11 pontos, ao lado de Portugal, enfrenta a fraca seleção de Andorra, que ainda não marcou pontos. A rodada européia terá ainda Iugoslávia x Rússia, em Belgrado; Letônia x San Marino, em Riga; Malta x Islândia, em Valletta; e Áustria x Liechtenstein, em Innsbruck.