Holanda está de volta ao Mundial Depois de oito anos de ausência, a Holanda está de volta a uma Copa do Mundo. Neste sábado, a seleção laranja venceu a República Checa por 2 a 0, na casa do adversário, com gols de Van der Vaart e Opdam. Com isso, garantiu a liderança do Grupo 1 das Eliminatórias européias, com 31 pontos - é a melhor campanha do torneio. A República Checa, que tem 24, perdeu o segundo lugar para a Romênia, que bateu a Finlândia por 1 a 0, fora de casa, e foi aos 25. Porém, os romenos já encerraram sua participação, enquanto que os checos enfrentam a Finlândia, na próxima quarta-feira. Se vencerem, têm chances de se classificar diretamente como um dos dois melhores segundos colocados.