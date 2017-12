Holanda ganha da Costa do Marfim e avança às oitavas Sem surpresas, a Holanda bateu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Estádio Gottlieb-Daimler, em Stuttgart, e garantiu a sua classificação às oitavas-de-final da Copa do Mundo. De quebra, a Argentina também avançou à segunda fase após aplicar a maior goleada da competição sobre a Sérvia e Montenegro, por 6 a 0. Fora do último Mundial, em 2002, os holandeses ocupam a segunda colocação do Grupo C, com seis pontos. Os argentinos possuem a mesma pontuação, mas lideram a chave por causa do saldo de gols: sete contra dois. Estreantes em Copas, os marfinenses e os servo-montenegrinos, com duas derrotas, estão eliminados. Buscando a sua primeira vitória em Mundiais, os africanos tiveram a primeira chance de gol aos 16 minutos. Em um rápido contra-ataque, Yaya Touré lançou Arouna Koné, que invadiu a área e bateu no lado de fora das redes do goleiro Van der Sar, assustando a torcida holandesa, que estava em peso no estádio. A Holanda respondeu em seguida e abriu o marcador. Kolo Touré faz falta dura no atacante Robin Van Persie na entrada da área e juiz colombiano Oscar Ruiz marcou falta. Na cobrança, o próprio atleta do Arsenal cobrou com força e mandou a bola no ângulo direito de Tizié. A equipe comanda por Marco van Basten seguiu impondo o ritmo da partida e ampliou em seguida. Van Nistelrooy recebeu passe na entrada da área e bateu, de cobertura, na saída do goleiro marfinense. Mas os africanos não se abateram e conseguiram descontar aos 37. Após receber a bola na intermediária, Baky Koné se livrou de dois marcadores e, próximo da meia-lua, mandou no ângulo direito de Van der Sar. Na etapa complementar, as duas equipes priorizaram muita a marcação e o primeiro lance de perigo saiu aos 24, quando a Holanda quase fez o seu terceiro gol. Robben deu um belo drible num zagueiro marfinense, invadiu a área e chutou forte, mas Tizié espalmou. No rebote, Van Nistelrooy demorou para concluir e foi barrado no momento do chute. A Costa do Marfim quase empatou aos 32. Após uma cobrança de escanteio, Drogba - que vai cumprir suspensão automática contra a Sérvia e Montenegro por ter recebido o segundo cartão amarelo - cabeceou fraco e Van der Sar ficou só olhando a bola entrar, mas Van Persie, com o peito, tirou em cima da linha. Em seguida, Mathijsen puxou Drogba pela camisa e o avante do Chelsea caiu dentro da área, mas o árbitro colombiano mandou seguir, sem marcar o pênalti. Na última rodada do Grupo C, a Holanda joga contra a Argentina, na próxima quarta-feira, em Frankfurt. No mesmo dia, Costa do Marfim faz o duelo dos eliminados com a Sérvia e Montenegro, em Munique. Ficha técnica: Holanda 2 x 1 Costa do Marfim Holanda: Van der Sar; Heitinga (Boulahrouz), Ooijer, Mathijsen e Van Bronckhorst; Van Bommel, Sneijder (Van der Vaart) e Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy (Landzaat) e Robben.Técnico: Marco van Basten. Costa do Marfim: Tizié; Eboué, Meité, Kolo Touré e Yaya Touré; Boka, Arouna Kone (Akalé), Zokora e Romaric (Yapi-Yapo); Baky Kone (Dindané) e Drogba. Técnico: Henri Michel. Gols: Van Persie, aos 22, Nistelrooy, aos 27, e Baky Koné, aos 37 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Oscar Ruiz (Colômbia). Cartões amarelos: Zokora, Drogba, Boka, Robben, Mathijsen, Van Bommel e Boulahrouz. Local: Gottlieb-Daimler-Stadion, em Stuttgart.