Holanda ganha e vira líder do grupo A Holanda ganhou da Armênia por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Eindhoven, e reassumiu a liderança do grupo 1 das Eliminatórias Européias para a Copa de 2006. A seleção holandesa chegou aos 16 pontos, contra 15 da República Checa, que também venceu na rodada: 4 a 0 sobre Andorra. A terceira colocada do grupo também está na briga: depois de vencer a Macedônia por 2 a 1, a Romênia chegou aos 13 pontos. No jogo desta quarta-feira, a Holanda abriu o placar logo no começo da partida, com o gol de Castelen. Depois, o atacante Ruud van Nistelrooy ampliou para a seleção da casa.