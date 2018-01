Holanda goleia Chipre por 4 a 0 A Holanda cumpriu a obrigação e ganhou de Chipre por 4 a 0, hoje, pelo Grupo 2 das eliminatórias européias para a Copa de 2002. Com os gols de Hasselbaink, Overmars, Kluivert e Van Nistelrooy, os holandeses foram a 11 pontos em seis partidas. Mas não alcançaram a Irlanda, que bateu Andorra por 3 a 1 e se manteve na liderança, com 14 pontos, também em seis apresentações. Portugal tem 11 em 5 jogos. A Rússia está bem perto de garantir vaga para o Mundial. Principalmente depois da vitória por 1 a 0 sobre a Iugoslávia, em Belgrado, pelo Grupo 1. O gol que levou os russos a 13 pontos em seis jogos foi marcado por Beschastnykh aos 27 minutos do segundo tempo. A derrota deixa os iugoslavos com 5 pontos - 3 a menos do que a Suíça e a 2 da Eslovênia. Os torcedores protestaram contra o técnico Milovan Djoric e pediram sua saída. A polícia local descontou nos russos que foram assistir ao jogo, ao reprimi-los com violência. A Áustria bateu Liechtenstein por 2 a 0, foi a 11 pontos em cinco rodadas e assumiu a liderança do Grupo 7. A Espanha tem 10 em 4 jogos. Em partidas de coadjuvantes, pelo Grupo 3, Malta 1 x Islândia 4; e, pelo Grupo 6, Letônia 1 x San Marino 1.