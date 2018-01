Holanda goleia e Inglaterra perde Pelo grupo 1 das Eliminatórias Européias, a Holanda deu um grande passo rumo ao Mundial da Alemanha, em 2006. Nesta quarta-feira, em Eindhoven, a equipe do técnico Marco Van Basten goleou Andorra por 4 a 0. A vitória em casa sustenta a liderança da Holanda com 28 pontos, quatro a mais do que a República Checa. Van Nistelrooy, autor de dois gols, foi o destaque do jogo. Já no grupo 6, a Irlanda do Norte conseguiu uma vitória histórica ao bater a Inglaterra por 1 a 0, após 33 anos sem vencer os ingleses. Assim, a Polônia, com 24 pontos, lidera com folga o grupo 6. E a Inglaterra segue com 19, já pensando na repescagem das Eliminatórias Européias. A França sofreu muito mas conseguiu uma vitória importante: 1 a 0 contra a Irlanda, em Dublin, pelo grupo 4, e agora depende apenas de seus próprios resultados, nas duas partidas que restam, para garantir a vaga na Copa. Thierry Henry salvou os franceses ao marcar o gol da vitória, aos 23 minutos do segundo tempo. ?Não foi um jogo fácil, a Irlanda não perdia há muitos anos em sua casa. Foi muito complicado, mas conseguimos o que esperávamos, que eram os três pontos?, disse Zidane, que saiu machucado no segundo tempo. Com a vitória, a França chegou aos 16 pontos, mesmo número que a Suíça, contra 15 de Israel e 13 dos irlandeses. E em Madri, a Espanha perdeu a chance de assumir a liderança do grupo 7, ao empatar por 1 a 1 com a Sérvia e Montenegro.