Holanda, Itália e França fazem 'grupo da morte' da Euro 2008

Holanda, Itália e Francia, além da Romênia (como possível surpresa), formam o 'grupo da morte' da Eurocopa 2008, que será disputada de 7 a 29 de junho na Áustria e Suíça. O sorteio dos grupos da principal competição de seleções no continente europeu aconteceu neste domingo, em Lucerna, na Suíça. A composição dos cabeças-de-chave foi um tanto atípica, pois dois deles já estavam definidos por serem as cedes da Euro, e dois países com seleções consideradas fracas. As outras duas foram a Holanda, melhor colocada da Europa no ranking da Fifa, e a Grécia, atual campeã do torneio. Com isso, seleções fortes como a Itália - atual campeã da Copa do Mundo - e França, as finalistas do último Mundial, jogado na Alemanha em 2006, acabaram relegadas a posições intermediárias no sorteio e acabaram formando do fortíssimo Grupo C. A famosa sorte do brasileiro Luis Felipe Scolari, técnico de Portugal, deu as caras mais uma vez. Felipão comemorou o fato de sua equipe (finalista da última edição da Euro) estar no Grupo A, junto com República Checa, Suíça, e Turquia. Todos os grupos da Eurocopa 2008: Grupo A Suíça República Checa Portugal Turquia Grupo B Áustria Croácia Alemanha Polônia Grupo C Holanda Itália Romênia França Grupo D Grécia Espanha Suécia Rússia