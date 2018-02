Holanda joga seu futuro na Eurocopa A Holanda joga o seu futuro na Eurocopa nesta quarta-feira, às 15h45, em Braga. Para chegar às quartas-de-final da competição, os holandeses têm de vencer a Letônia e torcer para que os alemães não batam a já classificada República Checa. A Letônia também avança se vencer e a seleção alemã tropeçar. ?Nós mesmos provocamos essa situação. Agora teremos de ser os responsáveis em sair dela?, disse o técnico holandês Dick Advocaat. As esperanças, como sempre, estão no atacante Van Nistelrooy. A Letônia está muito otimista. A boa atuação contra os checos na estréia, apesar da derrota por 2 a 1, e o empate contra os alemães, por 0 a 0, animam o técnico Aleksandrs Starkovs. ?Temos condições de conseguir a classificação para as quartas-de-final. Seremos lembrados pelo que fizermos nessa última partida?, disse Starkovs. ?É óbvio que não estamos no mesmo nível da Holanda, que é a favorita, mas as duas equipes têm um ponto ganho e grandes estrelas.?