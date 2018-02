Holanda leva outros três ao Mundial A vitória da Holanda sobre a República Checa também levou Polônia, Inglaterra e Croácia, que venceu a Suécia por 1 a 0, à Copa do Mundo. Isso porque essas seleções podem ser, no mínimo, um dos dois melhores segundos colocados das Eliminatórias européias. Na Europa, as seleções foram dividias em oito grupos. O vencedor de cada um garante vaga automaticamente. Além disso, os dois melhores segundos colocados também se classificam. Os seis restantes disputarão a repescagem em jogos de ida e volta.