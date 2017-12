Holanda pode ter força máxima contra Costa do Marfim O técnico da Holanda, Marco Van Basten, não fará nenhuma substituição na equipe Para a partida contra Costa do Marfim, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, em Stuttgart, na sexta-feira. Joris Mathijsen e Mark van Bommel estão recuperados de lesão e estão confirmados. A única preocupação do técnico agora é o goleiro Van der Sar, que sofreu um problema na panturrilha antes de enfrentar a Sérvia e Montenegro, no último domingo. O jogador, que várias vezes fez alongamento durante o jogo, participou do treino à portas fechadas desta quarta-feira para tentar recuperar a forma física. Se atuar normalmente nos próximos dois jogos da Holanda na primeira fase, Van der Sar, de 35 anos, irá completar 112 jogos pela seleção do seu país e igualar o recorde que pertence ao zagueiro Frank de Boer.