Holanda prepara duas substituições no elenco da Copa Por precaução, o técnico da seleção holandesa, Marco van Basten, chamou nesta terça-feira os meias Stijn Schaars e Níger de Jong para treinar com os demais jogadores que participarão da Copa do Mundo. O treinador teme que algum dos cinco atletas machucados do elenco não se recupere até o início da competição. Os meias Rafael van der Vaart e Phillip Cocu, o volante Wesley Sneijder, o zagueiro Kew Jaliens e o lateral-esquerdo Giovanni van Bronckhorst são os jogadores machucados que preocupam van Basten. "Por enquanto, ninguém pode afirmar que estes jogadores serão substituídos. Mas, é melhor preparar os substitutos", explicou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB). Stijn Schaars é meia do AZ Alkmaar e conquistou o Campeonato Europeu Sub-21 com a Holanda. Já Nigel de Jong, meia do HSV Hambourg, clube da primeira divisão do futebol holandês, estava na pré-lista de Van Basten para a Copa. Segundo o regulamento da Fifa, a Holanda poderá trocar os seus jogadores contundidos até 24 antes do primeiro jogo na Copa. A estréia será no dia 11 de junho, contra a seleção de Sérvia e Montenegro. A Holanda embarcou nesta terça-feira para Hinterzarten, sudoeste da Alemanha, com 25 jogadores no elenco.