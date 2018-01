Holanda sobe e Itália cai no ranking A Holanda tomou a vaga da França e subiu para o quarto lugar no ranking de seleções da Fifa, de acordo com a lista mensal divulgada nesta quarta-feira pela entidade. A Itália, por sua vez, caiu e aparece fora do grupo dos 10 melhores do mundo. O time italiano é o 11º. Na ponta da tabela, nennhuma mudança: o Brasil é o líder com 829 pontos. A República Checa aparece em segundo com 790 e a Argentina em terceiro, com 785. A seleção da Grécia - adversária do Brasil nesta quinta-fera na estréia na Copa das Confederações - é 13º e a Alemanha aparece apenas na 21ª posição. Veja as 20 melhores seleções, segundo a Fifa: 1. Brasil 829 pontos 2. República Checa 790 3. Argentina 785 4. Holanda 783 5. França 765 6. México 759 7. Inglaterra 757 8. Portugal 755 9. Espanha 747 10. Estados Unidos 744 11. Itália 725 12. Suécia 722 13. Grécia 720 14. Turquia 719 15. Irlanda 714 16. Dinamarca 713 17. Irã 711 18. Japão 710 . Uruguai 710 20. Coréia do Sul 696