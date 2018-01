Holanda vence Argentina por 1 a 0 O futebol argentino ainda não se encontrou desde o fiasco na última Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, contra a Holanda, o técnico Marcelo Bielsa pôde escalar o time considerado titular. Mas não deu resultado. Jogando no Amsterdam Arena, a seleção sul-americana caiu diante dos holandeses e perdeu por 1 a 0, gol de Van Bronckhorst. Bielsa havia convocado apenas um jogador que atua na Argentina, Luis González, do River Plate. Mas os titulares não corresponderam. Bem diferente da equipe que realizou uma excursão pela América do Norte, que não tinha nenhum atleta de fora da Argentina. No périplo, os argentinos bateram Honduras, México e Estados Unidos. Apesar da derrota, os argentinos conseguiram mostrar um bom toque de bola. Mas os holandeses foram mais objetivos. Aos 5 minutos, houve o primeiro lance de perigo contra o gol argentino. Em uma cabeçada à queima-roupa do centroavante Patrick Kluivert, o goleiro Cavallero fez boa defesa. No minuto seguinte, Aimar deu passe para Gustavo López chutar, levando perigo ao gol de Westerveld. Os holandeses levavam mais perigo principalmente com Kluivert e Van Nistelrooy. Pablo Aimar era o jogador mais eficiente pelo lado argentino. Durante toda a partida, a Holanda procurou mais o gol, enquanto a Argentina saía nos contra-ataques. Quando o empate parecia definido, Van Bronckhorst, que entrou no segundo tempo, acertou um forte chute de fora da área, sem chances para Cavallero, aos 42 do segundo tempo. Em Paris, a França também ainda não se reencontrou. Nesta quarta-feira, foi surpreendida pela República Checa e perdeu por 2 a 0. Mesmo com Zidane, Pires, Trezeguet e Henry, os franceses não conseguiram segurar os checos. Os gols foram marcados por Grygera, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Milan Baros, aos 18 do segundo. Outra seleção européia que decepcionou foi a Inglaterra. Em casa, foi derrotada pela Austrália, por 3 a 1. Popovic e Kewell colocaram os australianos em vantagem. Jeffers descontou, mas Emerton acabou com qualquer chance de reação dos ingleses.