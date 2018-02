Holanda vence e assume a liderança A Holanda derrotou a Romênia por 2 a 0, neste sábado, em Bucareste, e assumiu a liderança isolada do grupo 1 das Eliminatórias Européias para a Copa de 2006. Com gols de Cocu e Babel, a seleção holandesa chegou aos 13 pontos - os romenos ficaram com 10. O segundo colocado da chave é a República Checa, que está com 12 pontos depois da vitória em casa sobre a Finlândia, por 4 a 3, também neste sábado. Em outra partida do grupo 1, a Armênia venceu Andorra por 2 a 1 - com isso, as duas seleções estão na lanterna da chave, com 4 pontos cada.