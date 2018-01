Holanda vence e mantém liderança isolada A Holanda atuou em casa e deu um passo decisivo para a conquista da vaga do Grupo 1 das Eliminatórias Européias da Copa do Mundo de 2006 ao derrotar a Romênia por 2 a 0, neste sábado. A seleção holandesa fez prevalecer sua condição de favorita e ganhou com gols de Robben e Kuijt, ambos no primeiro tempo. A Holanda agora soma 19 pontos, um à frente da República Checa, que tem 18 depois de ter arrasado Andorra por 8 a 1. No outro jogo do grupo, a Macedônia visitou a Armênia e venceu por 2 a 1. A classificação do Grupo 1: 1) Holanda, 19 pontos; 2) República Checa, 18; 3) Romênia, 13; 4) Finlândia, 9; 5) Macedônia, 8; 6) Armênia e Andorra, 4. Próximos jogos, quarta-feira: Finlândia x Holanda, Romênia x Armênia e República Checa x Macedônia.