Holanda vence Portugal e garante vaga no futebol de Pequim

A seleção sub-21 da Holanda conquistou uma tripla vitória nesta quarta-feira, em Groningen, pela fase de classificação da Eurocopa sub-21. Além de derrotar Portugal por 2 a 1, os holandeses se classificaram às semifinais da competição e, de quebra, garantiram uma vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 - a Europa tem direito a quatro vagas na competição olímpica. Com seis pontos em dois jogos, a Holanda lidera o Grupo A e não pode mais ser alcançada pelos portugueses, que só têm um na terceira colocação. A Bélgica, que derrotou Israel por 1 a 0, está em segundo lugar com quatro pontos. Na outra chave, que terá a segunda rodada nesta quinta, a Sérvia é a líder com três pontos. Inglaterra e República Checa têm um e a Itália é a lanterna sem ponto. Os próximos jogos da chave serão República Checa x Sérvia e Inglaterra x Itália. Além da Holanda, os outros países já classificados aos Jogos Olímpicos são China (país-sede), Brasil e Argentina, que garantiram vaga no Sul-Americano sub-20 disputado no Paraguai, em janeiro deste ano.