Holanda vive uma nova crise interna Às vésperas da estréia na Eurocopa - o time jogará terça-feira contra a Alemanha -, a Holanda vive momentos de tensão por causa da decisão do técnico Dick Advocaat de escalar apenas um homem de área e não dois como vinha ocorrendo. O escolhido foi Ruud van Nistelrooy, o que irritou Kluivert e, principalmente, Roy Makaay - relegado à condição de terceira opção. "Não estou de acordo com essa decisão e deixei isso claro numa conversa que tive com o treinador", afirmou Makaay, autor de 23 gols pelo Bayern de Munique no Campeonato Alemão e outros seis na Liga dos Campeões da Europa. Advocaat se defende dizendo que o esquema anterior não estava funcionando e isso ficou claro nas derrotas em casa para a Bélgica e a Irlanda nos últimos amistosos antes do embarque para Portugal. "Temos quatro homens de área (o outro é Van Hooijdonk) e nenhum deles me impressionou nos últimos amistosos nem nos treinamentos. Resolvi mudar o sistema de jogo, escalando dois homens abertos e um no centro. E acho que a melhor opção para este módulo é Van Nistelrooy", explicou o técnico. Kluivert não fez comentários sobre a decisão de Advocaat, mas não circulava com cara de bons amigos pela concentração holandesa em Albufeira, no Algarve. Ele é titular há oito anos e, com 40 gols, ostenta o título de artilheiro da seleção em todos os tempos. Mas sua temporada no Barcelona não foi das melhores e ele terminou o Campeonato Espanhol na reserva do argentino Saviola. A Holanda entrará em campo terça-feira com Van der Meyde aberto pela direita, Van Nistelrooy no centro e Robben ou Overmars aberto no lado esquerdo. "A tarefa do técnico é ver o que é melhor para a equipe e depois explicar a quem não joga o motivo de estar fora", afirmou Advocaat. A polêmica sobre o ataque não foi a única a agitar o ambiente holandês nos últimos dias. A primeira foi em relação ao esquema tático. O treinador queria colocar a equipe para jogar no 4-4-2, mas o capitão Cocu e outros líderes do elenco bateram o pé e Advocaat teve que manter o 4-3-3. A segunda envolveu o meia Seedorf, que se rebelou por não estar sendo aproveitado na função que prefere (com mais liberdade para atacar) e ameaçou abandonar o grupo se não fosse atendido. Como sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo contra a Alemanha, o assunto deu uma esfriada. O jogo de terça-feira é fundamental para as pretensões da Holanda, porque todos no elenco consideram que a República Checa também é forte o suficiente para lutar por uma das duas vagas para as quartas-de-final. "A República Checa é uma das melhores seleções da Europa. Precisaremos de muita atenção para chegar às quartas", avisou Davids.