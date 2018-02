Holanda x Suécia: sai rival de Portugal Todas as atenções dos portugueses estarão voltadas para a Região Sul do país neste sábado. A euforia que contagiou os anfitriões da Eurocopa-2004 tem novo capítulo em Faro/Loulé, quando entram em campo as seleções da Suécia e da Holanda. O confronto (15h45 de Brasília), no Estádio Algarve, vale vaga nas semifinais, justamente para o confronto com o time de Luiz Felipe Scolari. E Felipão terá de ficar atento. Suécia e Holanda têm ataques poderosos e goleadores implacáveis. Os nórdicos - já anotaram 8 gols no torneio - contam com o experiente veterano Larsson, de 32 anos, artilheiro da equipe na competição com 3. No rival, o nada menos perigoso Ruud Van Nistelrooy, que já foi às redes adversárias duas vezes. O jogo está sendo denominado de duelo da fortaleza (Suécia) contra a incógnita (Holanda). Os suecos tentam manter a regularidade apresentada na competição, uma vitória e dois empates. Além de Larsson, apostam muito no companheiro de ataque, Ibrahimovic, grata revelação do torneio e que conhece bem o futebol holandês, pois defende o Ajax, de Amsterdã. Na Holanda, além da vaga na semifinal - seria a terceira de sua história na Eurocopa -, a classificação pode significar a sobrevivência do técnico Dick Advocaat, bastante questionado depois da derrota diante da República Checa, de virada, por 3 a 2, e empate por 1 a 1 com a Alemanha. O respeito predomina no confronto. Ninguém assume favoritismo e prefere elogiar o oponente. "A Suécia tem um grande conjunto, será uma partida dura", adverte Van Nistelrooy. "A Holanda é favorita pelos jogadores que tem", retribui Ibrahimovic.